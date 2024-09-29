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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також було знищено дев’ять танків, 38 бойових броньованих машини, 62 артсистеми та одну РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували одну систему ППО, 93 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки, а також шість одиниць спецтехніки.

  • Від початку доби ворог щонайменше 66 разів атакував позиції Сил оборони, – Генштаб
  • За добу ворог втратив 1470 осіб, — Генштаб
  • З більшою підтримкою Заходу та зосередженістю на мобілізації Україна може піти в контрнаступ у 2025 році, — WP