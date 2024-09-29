Протягом минулої доби в Україні ліквідували 1 170 російських солдатів. Загалом втрати ворога з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали 651 810 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також було знищено дев’ять танків, 38 бойових броньованих машини, 62 артсистеми та одну РСЗВ.

Окрім того, українські військові ліквідували одну систему ППО, 93 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки, а також шість одиниць спецтехніки.