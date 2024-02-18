Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 402 430 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу – такі дані станом на ранок 18 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.
Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:
- танків – 6487 (+11 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 12 198 (+53)
- артилерійських систем – 9709 (+40)
- РСЗВ – 984
- засобів ППО – 674 (+3)
- літаків – 335 (+3)
- вертольотів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+536)
- крилатих ракет – 1898 (+2)
- кораблів/катерів – 25
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2)
- спеціальної техніки – 1540 (+7)