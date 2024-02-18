Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 402 430 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу – такі дані станом на ранок 18 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані: