Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 402 430 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу – такі дані станом на ранок 18 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:

  • танків – 6487 (+11 за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 12 198 (+53)
  • артилерійських систем – 9709 (+40)
  • РСЗВ – 984
  • засобів ППО – 674 (+3)
  • літаків – 335 (+3)
  • вертольотів – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+536)
  • крилатих ракет – 1898 (+2)
  • кораблів/катерів – 25
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2)
  • спеціальної техніки – 1540 (+7)