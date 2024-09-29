На щастя, люди не травмувались, в автобусі пошкоджене лобове скло.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Війська РФ продовжують воювати з мирними херсонцями – три атаки ворожих дронів на громадський транспорт за день. Російські окупанти знову скинули вибухівку з безпілотника на автобус КП “Херсонкомунтранссервіс”, який працював на 5-му маршруті”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у Дніпровському районі Херсона внаслідок удару з БпЛА зазнав поранення 56-річний чоловік. Також було вдень завдано удару по маршрутці. Внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника був поранений чоловік.