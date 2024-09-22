Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, пошкодження від безпілотників отримав службовий автомобіль газової служби.
В інших районах області протягом ночі було тихо.
“Ввечері та вночі Нікопольщина переживала російські атаки. Залп з РСЗВ «Град», артобстріли, використання дронів-камікадзе. Ворожий терор відчули на собі Нікополь і Червоногригорівська громада”, – написав він.
Лисак додав, що в лікарні залишаються двоє постраждалих під час вчорашньої атаки. Стан 4-річної дівчинки все ще тяжкий. У неї осколкове поранення голови, верхньої кінцівки та передпліччя. Вона під постійним наглядом медиків.