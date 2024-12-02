Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що російські війська використовують ракети північнокорейського виробництва для атак по території України. За його словами, таких ударів було завдано вже близько 60.

Про це він розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода “Донбас Реалії”.

“Точність цих ракет не дуже висока, адже вони виготовлені за застарілими технологіями. Проте вони залишаються небезпечними. Загинути від сучасної чи старої ракети – немає значення”, – заявив Черняк.

Черняк також наголосив, що такі ракети несуть серйозну загрозу для промислових об’єктів України. Крім цього, ГУР припускає, що Північна Корея постачає Росії значну кількість артилерійських боєприпасів.

“Йдеться про мільйони боєприпасів. Ми постійно фіксуємо транспортування контейнерів, у яких можуть бути снаряди, виготовлені КНДР або ті, що вже перебували на їхніх складах”, – зазначив представник розвідки.

У розвідці вважають, що активна співпраця Північної Кореї з Росією щодо постачання озброєння може посилити військовий тиск на Україну, ускладнюючи ситуацію на фронті.