Російські компанії почали використовувати біткоїн та інші цифрові валюти для міжнародних розрахунків. Таку можливість відкрили законодавчі зміни, покликані допомогти країні впоратися із західними санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

Санкції значно ускладнили торговельні відносини Росії з ключовими партнерами, такими як Китай та Туреччина. Банки цих країн виявляють обережність у роботі з російськими транзакціями, побоюючись перевірок з боку західних регуляторів.

Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішній торгівлі та зробила кроки для легалізації майнінгу цифрових активів, включаючи біткоїн. При цьому країна залишається одним зі світових лідерів у видобутку біткоїнів.

“Як частина експериментального режиму, можна використовувати біткоїни, які ми добули тут, у Росії, для зовнішньоторговельних операцій. Такі транзакції вже здійснюються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати та розвивати. Я впевнений, що це станеться наступного року”, – сказав міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

Раніше цього місяця президент Володимир Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль долара як резервної валюти, використовуючи його в політичних цілях. Це, за його словами, змушує багато країн звертатися до альтернативних активів.

“Біткоїн є одним із таких активів. Ніхто у світі не може його регулювати”, – зазначив Путін, висловивши підтримку широкому впровадженню криптовалют.

Експерти вважають, що рішення Росії про використання біткоїнів у зовнішній торгівлі може допомогти знизити вплив санкцій, однак водночас несе ризики для стабільності фінансової системи країни.