Про це повідомляє Reuters.
Санкції значно ускладнили торговельні відносини Росії з ключовими партнерами, такими як Китай та Туреччина. Банки цих країн виявляють обережність у роботі з російськими транзакціями, побоюючись перевірок з боку західних регуляторів.
Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішній торгівлі та зробила кроки для легалізації майнінгу цифрових активів, включаючи біткоїн. При цьому країна залишається одним зі світових лідерів у видобутку біткоїнів.
“Як частина експериментального режиму, можна використовувати біткоїни, які ми добули тут, у Росії, для зовнішньоторговельних операцій. Такі транзакції вже здійснюються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати та розвивати. Я впевнений, що це станеться наступного року”, – сказав міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.
Раніше цього місяця президент Володимир Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль долара як резервної валюти, використовуючи його в політичних цілях. Це, за його словами, змушує багато країн звертатися до альтернативних активів.
“Біткоїн є одним із таких активів. Ніхто у світі не може його регулювати”, – зазначив Путін, висловивши підтримку широкому впровадженню криптовалют.
Експерти вважають, що рішення Росії про використання біткоїнів у зовнішній торгівлі може допомогти знизити вплив санкцій, однак водночас несе ризики для стабільності фінансової системи країни.
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