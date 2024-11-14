Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Півдня поліція чинить тиск на мігрантів з Центральної Азії, змушуючи їх підписувати контракти для служби в армії Росії.

Спочатку Кремль привозив мігрантів як дешеву робочу силу для відновлення зруйнованих у війні будівель. Однак, через кризу у будівельному секторі Росії, мігрантів тепер намагаються залучити до військових підрозділів.

“Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт й обіцяють, що служба буде проходити у другій лінії оборони”, – йдеться у повідомленні.

Попри ці обіцянки, після підписання контракту мігрантів відправляють на полігони вздовж лінії фронту, а згодом на передові позиції для участі у штурмах.