Кремль активно намагається використати проросійських діячів у Молдові з метою дестабілізувати демократію та суспільство країни.

Це стало відомо з нового звіту американського Інституту вивчення війни (ISW),

Це робиться з метою запобігти вступу Молдови до Європейського союзу або навіть виправдати майбутні гібридні або конвенційні операції проти Молдови.

Одна з проросійських лідерів Молдови, Євгенія Гуцул, у своїх заявах, зокрема, звинуватила румунських чиновників у контролі над молдовським урядом, що може підірвати суверенітет Молдови.

«Інтерв’ю Гуцул 8 квітня російському державному телебаченню, ймовірно, спрямоване на встановлення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови перед російськомовними і проросійськи налаштованими аудиторіями в Гагаузії, проросійському сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї й інших проросійських регіонах Європи і Центральної Азії, а також у самій Росії», – йдеться в повідомленні.

Це вказує на те, що Кремль продовжує використовувати різні інструменти, включаючи гібридні операції, для зміцнення своєї впливової сфери в регіоні та боротьби з заходами.