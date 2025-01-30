Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Росія зараз використовує безпілотники “Шахед” зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель)”, – заявив Єрмак.

За його словами, окупанти намагаються збільшити кількість жертв серед цивільного населення України.

“Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають”, – наголосив глава Офісу президента.