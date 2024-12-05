Російська сторона залучила найманців із Північної Кореї для виконання завдань з охорони спостережних пунктів, блокпостів і тилових позицій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Їх інтегрували до складу 11-ї десантно-штурмової бригади, зосереджуючи на несенні чергування та охороні районів із розташуванням російських військ.

На Курському напрямку, де активних бойових дій наразі не спостерігається, найманці з КНДР залишаються у другому ешелоні, не беручи участь у безпосередніх штурмових операціях. Залучення північнокорейців дає можливість російському командуванню перекидати власні війська на передову для участі в інтенсивних боях.

“Фактично залучення північнокорейських бойовиків дозволили кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути в м’ясорубку на передову, адже життя росіянина нічого не вартує на відміну від життя найманця”, – зазначають у ЦНС.