Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Їх інтегрували до складу 11-ї десантно-штурмової бригади, зосереджуючи на несенні чергування та охороні районів із розташуванням російських військ.
На Курському напрямку, де активних бойових дій наразі не спостерігається, найманці з КНДР залишаються у другому ешелоні, не беручи участь у безпосередніх штурмових операціях. Залучення північнокорейців дає можливість російському командуванню перекидати власні війська на передову для участі в інтенсивних боях.
“Фактично залучення північнокорейських бойовиків дозволили кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути в м’ясорубку на передову, адже життя росіянина нічого не вартує на відміну від життя найманця”, – зазначають у ЦНС.
- ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині, – DeepState
- Розвідники ГУР знищили замасковані російські гармати та засоби зв’язку
- ГУР: Північнокорейські військові в Росії скаржаться на нестачу їжі