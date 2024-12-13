Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий масштабний ракетний обстріл України, під час якого Росія застосувала крилаті, балістичні ракети та безпілотники. За попередніми даними, було випущено майже 200 безпілотників та 93 ракети, серед яких щонайменше одна північнокорейського виробництва.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначається, що сили ППО змогли збити 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет за допомогою винищувачів F-16.

“Черговий російський ракетний удар по Україні. Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці”, – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що такі дії є частиною стратегії Росії, спрямованої на знищення інфраструктури України, а також наголосив на важливості сильних міжнародних санкцій.

“Це такий “мирний” план Путіна – знищити все. Це так він хоче “перемовин” – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор”, – наголосив глава держави.

Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом активізувати постачання систем протиповітряної оборони та посилити санкційний тиск на Росію. На його думку, ці заходи є необхідними для припинення російських терористичних дій.

“Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні «петріоти», щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет”, – заявив Зеленський.

Президент України наголосив на важливості створення потужної коаліції, здатної ефективно протидіяти агресії Кремля. Він підкреслив, що лише рішучі та скоординовані дії можуть стати запорукою досягнення миру.

Зеленський підкреслив, що припинити терор можливо тільки шляхом активного тиску на Росію та ліквідації джерела агресії. На його думку, для цього необхідно зупинити політику Москви, яка понад два десятиліття підтримує та координує терористичні дії.

Президент також зазначив, що ключову роль у боротьбі України проти російського терору відіграє підтримка міжнародної спільноти.