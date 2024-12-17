Упродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, використавши близько 1100 крилатих і балістичних ракет.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє “Укрінформ”.

“Атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по нашій енергетичній інфраструктурі лише впродовж 2024 року. Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних”, — наголосив Кислиця, відзначивши, що тільки в останній атаці агресор випустив 94 ракети та 193 безпілотники.

Представник України подякував міжнародним партнерам за посилення обороноздатності України та підкреслив важливість їхньої допомоги в запобіганні геноциду українського народу.

Окрім цього, Кислиця повідомив про використання Росією боєприпасів із отруйними хімікатами. З лютого 2023 року задокументовано 4950 таких випадків, унаслідок яких постраждали понад 2000 українських військових.

“На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах”, – додав він.

Кислиця наголосив, що навмисні удари по цивільних, рятувальниках та гуманітарному персоналу є воєнними злочинами. Він закликав міжнародне співтовариство посилити зусилля для притягнення Росії до відповідальності та захисту найбільш уразливих верств населення в Україні.

Дипломат також високо оцінив роботу гуманітарної команди ООН в Україні та закликав міжнародну спільноту підтримувати Україну на глобальному гуманітарному порядку денному.