За три дні нового року російські війська здійснили масовані атаки по Україні, використавши понад 300 ударних дронів і близько 20 ракет, включно з балістичними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що більшість з них вдалося збити завдяки злагодженим діям української протиповітряної оборони та засобам радіоелектронної боротьби, проте були випадки влучань, які спричинили жертви серед цивільного населення.

“Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від «петріотів» до мобільних вогневих груп”, – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що постійне поповнення запасів ракет для ППО та збільшення кількості мобільних вогневих груп є критично важливими для захисту країни. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що наступного тижня заплановані важливі зустрічі й перемовини, спрямовані на посилення української протиповітряної оборони.

Президент також висловив співчуття родинам загиблих і поранених внаслідок російських атак, зазначивши, що терор з боку ворога вимагає постійного зміцнення оборонних можливостей країни.