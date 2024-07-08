Точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, вартість збитих ракет ЗМІ оцінює у межах від 160 до 200 млн дол.

Про це повідомляє Forbes.

У повідомленні йдеться, що Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ. З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки країни-терориста можна оцінити від 200 млн до 250 млн дол.

Серед запущених ракет:

одна аеробалістична ракета Х-47М2 “Кинджал”;

чотири балістичні ракети “Іскандер-М”;

одна крилата ракета 3М22 “Циркон”;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет “Калібр”;

дві крилаті ракети Х-22;

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Повідомляється, що протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”; три балістичні ракети “Іскандер-М”; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет “Калібр”; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.