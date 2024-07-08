На Одещині комунальники заплатять представникам фірмі з виробництвом у рф понад 3 мільйони – Антикорупційний вимір

Про це повідомляє Forbes.

У повідомленні йдеться, що Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ. З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки країни-терориста можна оцінити від 200 млн до 250 млн дол.

Серед запущених ракет:

  • одна аеробалістична ракета Х-47М2 “Кинджал”;
  • чотири балістичні ракети “Іскандер-М”;
  • одна крилата ракета 3М22 “Циркон”;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет “Калібр”;
  • дві крилаті ракети Х-22;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Повідомляється, що протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”; три балістичні ракети “Іскандер-М”; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет “Калібр”; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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