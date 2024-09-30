Росія у 2025 році збільшить державні витрати на оборону до 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів), що на 25% більше ніж торік. Загалом це є найбільшою сумою з часів холодної війни.

Про це пише Reuters з посиланням на проєкт бюджету.

Фінансування оборони складатиме 32% від загальних витрат бюджету 2025 року в 41,5 трлн рублів (близько 445 млрд доларів). Так, Росія витратить на оборону 6,3% свого ВВП.

Ці кошти кремль виділить для оснащення військових необхідним озброєнням і технікою, виплати заробітної плати військовослужбовцям та підтримки підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Щоправда, торік уряд планував скоротити витрати на оборону у 2025-му. Це показує, наскільки держава зосереджується на військових, пише Reuters.

А от у 2022-му, який став першим роком повномасштабної війни, Москва витратила на оборону лише 5,5 трильйона рублів (59 млрд доларів).

Окрім того, нещодавно російський лідер Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність російських збройних сил на 179 тисяч — до 2 мільйонів 389 тисяч людей. А згодом він підписав указ про проведення осіннього призову на військову службу.