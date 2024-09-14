Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.
Станом на 07:00 суботи, 14 вересня, Росія утримує в Чорному морі 16 військових кораблів, із яких сім оснащені крилатими ракетами “Калібр” із загальним потенціалом залпу до 48 ракет.
В Азовському морі наразі відсутні російські кораблі.
У Середземному морі перебувають п’ять російських суден, із яких чотири є носіями ракет “Калібр”, здатними випустити до 24 ракет.
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