Росія утримує в Чорному морі 16 військових кораблів, із яких сім оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

Станом на 07:00 суботи, 14 вересня, Росія утримує в Чорному морі 16 військових кораблів, із яких сім оснащені крилатими ракетами “Калібр” із загальним потенціалом залпу до 48 ракет.

В Азовському морі наразі відсутні російські кораблі.

У Середземному морі перебувають п’ять російських суден, із яких чотири є носіями ракет “Калібр”, здатними випустити до 24 ракет.