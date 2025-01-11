Росіяни примусово вивезли понад 3000 дітей з Херсонської області до літніх таборів у РФ під виглядом відпочинку. Дітей піддають русифікації через "культурно-просвітницькі" програми та військовий вишкіл.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що перевезення 3310 українських дітей протягом літа 2024 року відбувалися під виглядом відпочинкових і культурно-просвітницьких програм. Дітей доставляли до таборів у різних регіонах Росії, включаючи Вологду та Тулу.

“Росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації”, — наголосив Лубінець.

За словами омбудсмана, це є частиною цілеспрямованої стратегії РФ на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти України.

“Мета Росії — створити покоління, позбавлене своєї національної пам’яті. Ми не маємо мовчати. Україна разом з міжнародними партнерами продовжує боротися за повернення кожної дитини додому та притягнення винних до відповідальності!”, — підкреслив Лубінець.