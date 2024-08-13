Російське міноборони традиційно повторило заяви про буцімто “зупинку спроб прориву” просування українських сил на Курщині.

Про це пише опозиційний російський Telegram-канал Astra із посиланням на зведення Міноборони РФ.

За інформацією відомства, авіація РФ нібито “завдала ударів по формуванню ЗСУ в районах Михайлівки, Корєнєво, Миколаєво-Дар’їно, Олешні, Суджі та Миколаївки”. Останній пункт знаходиться за 40 кілометрів від Курська. Міністерство стверджує, що ЗС РФ “провели зачистку” населеного пункту Озерки (Білівський район).

МО Росії також стверджує, що ударами безпілотників та авіації “припинено спроби прориву мобільних груп противника на бронетехніці вглиб російської території в районах населених пунктів Загальний Колодязь, Снагость, Каучук, Олексіївський” та відбито атаку в районі Мартинівки.

У російському відомстві заявили, що всього в Курській області ЗСУ нібито втратили до 2030 військовослужбовців, 35 танків, 31 бронетранспортер, 18 бойових машин піхоти, 179 інших бойових броньованих машин, 78 автомобілів, чотири зенітних ракетних комплекси, дві пускові установки реактивних систем залпового вогню та 14 гармат польової артилерії.

Нагадаємо, під час Ставки з Президентом України Володимиром Зеленським 12 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що під контролем українських військ перебуває близько 1000 км² території Росії.