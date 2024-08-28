Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

За добу російська армія втратила 1090 солдатів.

З техніки втрати скаладають:

  • танків ‒ 8568 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17522 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
  • літаків – 368 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
  • крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

  • У Росії кажуть, що в Воронезькій області впав уламок БпЛА і спричинив займання
  • Армія РФ збільшила кількість блокостів для виявлення дезертирів на окупованих територіях
  • На Київщині сапери знешкодили бойові частини трьох ракет