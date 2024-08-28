Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.
За добу російська армія втратила 1090 солдатів.
З техніки втрати скаладають:
- танків ‒ 8568 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,
- артилерійських систем – 17522 (+27) од,
- РСЗВ – 1174 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
- літаків – 368 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
- крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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