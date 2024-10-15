Останнім часом російські окупанти значно просунулися на українському фронті, захопивши за цей період у понад 5 разів більше територій, ніж за весь 2023 рік.

Про це пишуть аналітики UA War Infographics.

“Останніми місяцями Росія почала активно просуватись на фронті. За серпень та вересень 2024-го окупанти захопили в 5,5 раза більше території, ніж за весь 2023 рік. В першому півріччі цього року РФ вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів”, — порахували аналітики.

Зокрема, впродовж 2023 року ЗС РФ захопили 148,6 кв. км території України, а лише за вересень 2024-го ця цифра становила — 467,7. Найменше української землі російським загарбникам вдалося захопити в січні 2024-го.

Головною причиною втрати Україною своєї території вони називають дефіцит зброї, оскільки західні партнери нібито не встигають за потребами України і своїми обіцянками. Також на руку Росії грає зміна тактики.