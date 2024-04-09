Коментарі Борреля з’явилися після того, як кілька європейських військових та політичних лідерів нещодавно попередили, що Росія потенційно може розпалити конфлікт із НАТО в найближче десятиліття.

Повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті.

Про це у вівторок попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, якого цитує видання Euractiv.

“Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією”, – сказав Боррель у промові на економічному форумі в Брюсселі.

Він додав, що Росія загрожує Європі своєю війною в Україні та гібридними атаками на країни ЄС.

“Вона (війна) почнеться не завтра, але ми не можемо заперечувати реальність”, – сказав Боррель у своїх найбільш відвертих коментарях на сьогодні. Він закликав до пошуку нових шляхів збільшення інвестицій в оборону. “Нам потрібен новий механізм міжурядового фінансування… який можна порівняти з тим, що ми створили під час фінансової кризи”, – зауважив Боррель.

Головний дипломат ЄС також згадав про все більший страх серед європейців через можливе повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа, який погрожував не захищати тих союзників НАТО в Європі, які не витрачають достатньо на оборону.

“Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути відкритою не весь час. Можливо, залежно від того, хто керує Вашингтоном, ми не можемо покладатися на захист Америки”, – сказав Боррель.