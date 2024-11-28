Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова
Вона стверджує, що перелік військовополонених був переданий Уповноваженому з прав людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника Головного управління розвідки Дмитру Усову, який представляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.
“Список включає 630 осіб, яких Росія готова негайно передати Україні на паритетних умовах”, – заявила вона.
Водночас Дмитро Лубінець спростував інформацію про отримання будь-яких списків і заявив, що такі заяви з боку Росії мають ознаки інформаційно-психологічної спецоперації.
“Офіційно заявляю: я жодних списків не отримував. Нам не передавали ці дані, хоча ми намагалися отримати їх через посередників”, – зазначив омбудсмен у коментарі для ЗМІ.
Лубінець підкреслив, що робота щодо повернення українських військовополонених триває цілодобово і без публічного розголосу.
“Ми ніколи не озвучуємо термінів і не робимо анонсів. Але можу запевнити: українська команда щодня працює над тим, щоб прискорити повернення наших громадян додому”, – наголосив він.
Українська сторона продовжує свої зусилля для звільнення полонених, водночас зазначаючи, що заяви РФ часто супроводжуються елементами пропаганди і маніпуляцій.