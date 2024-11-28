Російська Федерація оголосила про намір передати Україні 630 українських військовополонених, однак українська сторона поки що не отримувала відповідних списків.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова

Вона стверджує, що перелік військовополонених був переданий Уповноваженому з прав людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника Головного управління розвідки Дмитру Усову, який представляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

“Список включає 630 осіб, яких Росія готова негайно передати Україні на паритетних умовах”, – заявила вона.

Водночас Дмитро Лубінець спростував інформацію про отримання будь-яких списків і заявив, що такі заяви з боку Росії мають ознаки інформаційно-психологічної спецоперації.

“Офіційно заявляю: я жодних списків не отримував. Нам не передавали ці дані, хоча ми намагалися отримати їх через посередників”, – зазначив омбудсмен у коментарі для ЗМІ.

Лубінець підкреслив, що робота щодо повернення українських військовополонених триває цілодобово і без публічного розголосу.

“Ми ніколи не озвучуємо термінів і не робимо анонсів. Але можу запевнити: українська команда щодня працює над тим, щоб прискорити повернення наших громадян додому”, – наголосив він.

Українська сторона продовжує свої зусилля для звільнення полонених, водночас зазначаючи, що заяви РФ часто супроводжуються елементами пропаганди і маніпуляцій.