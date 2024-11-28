Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова

Вона стверджує, що перелік військовополонених був переданий Уповноваженому з прав людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника Головного управління розвідки Дмитру Усову, який представляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

“Список включає 630 осіб, яких Росія готова негайно передати Україні на паритетних умовах”, – заявила вона.

Водночас Дмитро Лубінець спростував інформацію про отримання будь-яких списків і заявив, що такі заяви з боку Росії мають ознаки інформаційно-психологічної спецоперації.

“Офіційно заявляю: я жодних списків не отримував. Нам не передавали ці дані, хоча ми намагалися отримати їх через посередників”, – зазначив омбудсмен у коментарі для ЗМІ.

Лубінець підкреслив, що робота щодо повернення українських військовополонених триває цілодобово і без публічного розголосу.

“Ми ніколи не озвучуємо термінів і не робимо анонсів. Але можу запевнити: українська команда щодня працює над тим, щоб прискорити повернення наших громадян додому”, – наголосив він.

Українська сторона продовжує свої зусилля для звільнення полонених, водночас зазначаючи, що заяви РФ часто супроводжуються елементами пропаганди і маніпуляцій.

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