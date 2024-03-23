Влада Самарської області рф стверджує, що вночі 23 березня безпілотники атакували нафтопереробні заводи регіону. На Куйбишевському НПЗ почалася пожежа.

Про це заявив губернатор Самарської області Дмитро Азаров.

За його словами, вночі були здійснені атаки дронів на нафтопереробні підприємства Самарської області. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

Як стверджує губернатор, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби та силові відомства, створено оперативний штаб. Азаров натякнув, що до атаки нібито причетна Україна.

Міноборони росії заявило, що вночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 12 українських безпілотників: 5 над територією Брянської області, 5 над Бєлгородською, 1 над Воронезькою та 1 над Саратовською. Про атаку НПЗ в Самарській області відомство не згадало.

Українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території рф.