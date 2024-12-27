Росія активно застосовує обладнання, виготовлене західними компаніями, у виробництві своєї балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Хоча санкції суттєво обмежили доступ до цих технологій, залежність Москви від західних систем залишається критичною.

Про це повідомляє Financial Times.

У аналізі FT зазначається, що експериментальна ракета Володимира Путіна “Орєшнік” була виготовлена ​​російськими компаніями, які все ще покладаються на сучасне західне обладнання.

У дослідженні зазначено, що російські інститути, які займаються розробкою ракет, залучають фахівців зі знанням технологій німецьких і японських виробників. Зокрема, Московський інститут теплотехніки (МІТ) і підприємство “Созвездие” в своїх вакансіях вказують знання систем ЧПК Fanuc, Siemens і Heidenhain як обов’язкову вимогу.

“Особливо помітна ця залежність у сфері комп’ютерного числового програмного керування (ЧПК) – технології, життєво важливої для виробництва “Орєшніка”, яка дозволяє заводам швидко формувати матеріали з високою точністю, використовуючи комп’ютери для управління інструментами”, – зазначає FT.

Дослідники також зауважують, що навіть спроби Росії створити власну індустрію ЧПК не обходяться без іноземних компонентів. Компанія “Стан”, яка займається розробкою російських систем ЧПК, використовує обладнання виробництва Heidenhain.

“Припинення потоку контролерів ЧПК та обладнання до Росії є пріоритетним завданням для союзників Києва. Пристрої та компоненти з ЧПК входять до так званого “спільного списку товарів підвищеного пріоритету”, в постачанні яких вони особливо хочуть відмовити Москві”, – йдеться у статті.

Хоча санкції обмежили експорт високотехнологічного обладнання до Росії, видання з’ясувало, що через Китай у країну продовжують надходити товари, зокрема компоненти для верстатів із ЧПК. Один із таких пристроїв — сучасний блок управління TNC640 від Heidenhain — потрапив до російської компанії, що займається військовими розробками.

Західні компанії заперечують порушення санкцій. Представники Siemens заявили, що вживають усіх заходів для запобігання обходу санкцій, а в Fanuc зазначили, що посилили контроль за експортом.

Попри зусилля Заходу, Росія використовує прогалини у контролі постачання технологій. Аналітики попереджають, що залежність Москви від західного обладнання, незважаючи на імпорт з Китаю, залишається значною, а обхід санкцій продовжує підривати їхню ефективність.