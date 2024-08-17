Російська Федерація використовує потужності білоруського ВПК для війни проти України, зокрема саме на підприємствах цієї країни розпочалась “модернізація” іранських безпілотників.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що за повідомленнями місцевих, саме в Білорусі на Гомельському радіозаводі росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків.

“Йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво Єлабузі, де росіяни збирають “шахеди” за іранською технологією”, — йдеться у повідомленні.

ЦНС наголошує, що у такий спосіб режим самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну Кремля й намагається затягнути свою країну у війну.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські війська запустили по Україні 14 ударних дронів типу Shahed. Усі ворожі безпілотники було збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.