Через повномасштабне вторгнення держави-агресорки Росії Україна стала однією з найзамінованіших країн світу – площа потенційно забрудненої вибухонебезпечними предметами території наразі складає 156 тис. кв. км, 25% від загальної площі.

Так, територія України, яка через повномасштабне вторгнення держави-агресорки Російської Федерації була потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, оцінюється в 174 тис. кв. км, що складає дещо менше ніж 30%.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи з візитом у Загребі, зазначив, що це – як три площі Хорватії. Додамо, що це також майже дві площі Угорщини (93 028 кв. км), понад дві площі Чехії (78 867 кв. км), понад чотири площі Нідерландів (41 543 кв. км) та майже вісім площ Ізраїлю (21 937 кв. км).

При цьому в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) зазначають, що фахівцям із розмінування вдалося зменшити її на 18 тис. кв. км – тобто наразі вона складає 156 тис. кв. км, близько 25% від загальної площі України.

Спеціалісти вказують, що найбільш небезпечними областями лишаються Харківська, Херсонська і Донецька області.

За даними Міністерства внутрішніх справ України на кінець лютого, за час повномасштабного вторгнення сапери виявили понад 760 тисяч вибухонебезпечних предметів. Переважна більшість – на деокупованих територіях.

Так, у ДСНС повідомляють, що пріоритетами для фахівців є розмінування деокупованих населених пунктів, критичної й транспортної інфраструктури, сільгоспугідь.

Відступаючи ворог свідомо залишив дуже багато мін в місцях, які були окуповані. Зокрема, велика кількість вибухонебезпечних предметів залишається у лісах, наприклад, в Ізюмському та Балаклійському районах, де тимчасово стояли російські загарбники.

За даними Держлісагентства, значна частина лісу, повернутого під контроль України лишається непридатною для використання. Потребують розмінування близько 0,5 млн га лісів Держлісагентства. Вказується, що процес розмінування в лісах може тривати десятиріччями.

Також держава працює в напрямку пришвидшення розмінування сільгоспземель, який називає важливим кроком, аби бізнес міг відновлювати роботу на деокупованих територіях. Так, уряд затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

“Сьогоднішнє рішення Уряду дасть змогу фермерам вже цієї весни укладати контракти як з державними, так і приватними операторами протимінної діяльності на очищення сільськогосподарських земель і отримати компенсацію із державного бюджету”, – зазначає Міністерство економіки України.

Тим часом спеціалісти розповідають, що вибухонебезпечні предмети виявляють часто у найбільш неочікуваних місцях.

“Знаходимо “вибухові подарунки” у найбільш неочікуваних місцях, починаючи від вхідних дверей, до особистих речей, шаф, ліжок, навіть у вуликах. Найбільше небезпечні – це гранати на розтяжках”, – розповів начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Рева.

Також фахівці повідомляють про випадки мінування дитячих іграшок та інших предметів, які привертають увагу малюків, а відтак становлять велику загрозу для їхнього життя та здоровʼя.

Крім того, піротехніки стикалися з ситуаціями, коли під протитанкову міну ворог підмощував протипіхотну – як тільки сапери підходять, щоб вилучити протитанкову міну, спрацьовує протипіхотна. Понад те, вибух протипіхотного боєприпасу може здетонувати вибух протитанкового, і відповідно кількість жертв може бути значно більшою.

За даними Міноборони на лютий 2024 року, унаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинули 287 цивільних, у тому числі 15 дітей, ще 641 особа отримала травми, серед них 77 дітей.

Глава МВС України Ігор Клименко розповів, що наразі усі сили Міністерства внутрішніх справ залучені до розмінування території України – це і підрозділи ДСНС, Національної поліції України та підрозділи саперів Національної гвардії.

За даними Клименка, в Україні щодня розміновують територію понад 1500 підготовлених саперів і 33 машини механізованого розмінування.

“Ми порахували, що один день роботи цієї машини – це 100 днів роботи піротехніка чи сапера”, – зазначив Клименко.

Водночас він додає, для України потрібно мінімум 100 машин механізованого розмінування та близько 5000 піротехніків, які будуть займатися подальшим розмінуванням.

Також Глава МВС розповів, що відомство намагається знайти інноваційні підходи щодо розмінування. За допомогою безпілотників проводиться розвідка територій, визначаються забруднені ділянки.

Крім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні працюють над впровадженням у процес розмінування штучного інтелекту.

“Українські розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки”, – повідомив він.

Тим часом на Харківщині почала роботу вітчизняна машина для підготовки ґрунту до розмінування. Машина працює дистанційно, за допомогою автоматичного пульта управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт.

Рухається 16-тонна машина зі швидкістю 3-4 кілометри на годину. У ДСНС підкреслюють, що вона допомагає більш швидко, безпечно та ефективно виконувати те, на що саперам знадобиться набагато більше часу.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець інформує, що для повного розмінування України потрібно було б 700 років, однак після ухвалення низки урядових рішень, цю оцінку вдалося знизити до 70-ти.

“Але я впевнений, що так, як сьогодні розвивається ринок розмінування, з’являється нове обладнання, нові машини, приватні компанії, які надають такі послуги, ми потенційно можемо говорити про цифру у сім років на повне розмінування України після нашої Перемоги, після деокупації наших територій”, – зазначає він.

Зокрема, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вересні 2023 року повідомив, що майже 40 країн та організацій-партнерів узгодили виділення близько $250 млн, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування.

Вже в березні 2024 року було заявлено, що ціль Міністерства економіки України – за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання.

“Чим довше наша територія є під окупацією, тим щільніше ворог її заміновує, але ми готові до цієї роботи. В наших саперів уже руки сверблять, щоб зайти на деокуповані території і продовжити розмінування. Ми готові до цієї роботи”, – зауважив Глава МВС України.