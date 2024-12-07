О 22:30 Повітряні сили сповістили про рух дронів у напрямку Сум і Дніпра, а перед цим ще у шести регіонах.

Про це повідомили в Повітряних Силах.

Зокрема, рух ударних БпЛА фіксують:

– Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).

– Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

– БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.

– БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

– Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

– Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

– Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.

– Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.