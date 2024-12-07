Про це повідомили в Повітряних Силах.
Зокрема, рух ударних БпЛА фіксують:
– Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).
– Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
– БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.
– БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
– Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
– Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
– Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.
– Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
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