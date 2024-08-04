Росіяни створили власний додаток "Резерв", що виглядає як справжній український застосунок, з метою викрадення персональних даних українців.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Ворог поширює фальшиві веб-застосунки, що імітують Резерв+, з метою збору персональних даних українців.

Міністерство оборони України закликає бути обережними, перевіряти джерела та користуватися лише офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Заступниця міністра попереджає про небезпеку переходу за посиланнями, які не закінчуються на .gov.ua, а також рекомендує перевіряти розробника додатка, яким має бути тільки Міністерство оборони України.

Також не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Для правильного пошуку та використання додатка важливо перевіряти розробника під час завантаження – ним має бути Міністерство оборони України.