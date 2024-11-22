Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що запуски здійснювалися з російського міста Орел.

“Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника”, – йдеться в повідомленні.

Для відбиття нападу залучили українську авіацію, підрозділи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 17:30 протиповітряна оборона України успішно збила 64 дрони, переважно над центральними та північно-східними регіонами країни.

Ще 41 безпілотник імовірно втратив керування через активну протидію засобів РЕБ, а два ворожі дрони залишили повітряний простір України, повернувшись у напрямку Росії та Білорусі. Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворожий удар завдав мінімальної шкоди.

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