У ніч на 22 листопада 2024 року окупанти розпочали масштабну атаку. Окупанти запустили по Україні 114 ударних дронів типу «Shahed» та інших безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що запуски здійснювалися з російського міста Орел.

“Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника”, – йдеться в повідомленні.

Для відбиття нападу залучили українську авіацію, підрозділи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 17:30 протиповітряна оборона України успішно збила 64 дрони, переважно над центральними та північно-східними регіонами країни.

Ще 41 безпілотник імовірно втратив керування через активну протидію засобів РЕБ, а два ворожі дрони залишили повітряний простір України, повернувшись у напрямку Росії та Білорусі. Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворожий удар завдав мінімальної шкоди.