Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Зазначається, що запуски здійснювалися з російського міста Орел.
“Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника”, – йдеться в повідомленні.
Для відбиття нападу залучили українську авіацію, підрозділи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 17:30 протиповітряна оборона України успішно збила 64 дрони, переважно над центральними та північно-східними регіонами країни.
Ще 41 безпілотник імовірно втратив керування через активну протидію засобів РЕБ, а два ворожі дрони залишили повітряний простір України, повернувшись у напрямку Росії та Білорусі. Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворожий удар завдав мінімальної шкоди.
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