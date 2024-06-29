Про це пише Associated Press.

Голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, Джона Лефф заявив у п’ятницю Раді Безпеки ООН про наявність “незаперечних” доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.

Зокрема, Лефф підтвердив, що ракети, поставлені Північною Кореєю, були використані російськими військами під час атаки на Харків 2 січня цього року. За його словами, організація задокументувала двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, вироблених 26 компаніями з восьми країн, і визначила, що це була ракета або КН-23 або КН-24, виготовлена у 2023 році саме у Північній Кореї.

“Організація дійшла такого висновку, ґрунтуючись на унікальних характеристиках ракети — її діаметрі, різних лопатевих приводах, що управляють тягою і траєкторією ракети, візерунком навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети, а також інших знаках і компонентах, що відносяться до більш раннього періоду до 2023 року. Після початкової документації наші команди перевірили ще три ідентичні ракети КНДР, які вразили Київ та Запоріжжя на початку цього року”, — сказав експерт.

Також експерти зафіксували додаткову звичайну зброю, у тому числі артилерійську ракету 1977 року виробництва, яку було знайдено на лінії фронту і не спостерігалося на полі бою в Україні раніше. Загалом, за словами Леффа, КНДР незаконно передала Росії понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.