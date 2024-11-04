Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.
“Щодо випадку з Вікторією Рощиною… то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони. І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію”, – заявив Юрчишин.
Він наголосив на необхідності звільнення всіх цивільних журналістів, а також усіх українських громадян та політв’язнів, які перебувають у полоні.
Нагадуємо, що 10 жовтня стало відомо про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Вона зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території. З того часу журналістка не виходила на зв’язок з рідними. У травні 2024 року росіяни підтвердили, що утримують журналістку у полоні.
- Лубінець отримав офіційне підтвердження від РФ про смерть української журналістки у полоні.
- ОГП: Смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні розслідуватимуть як умисне вбивство.
- Євросоюз та посол США в Україні відреагували на смерть Вікторії Рощиної.