Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

“Щодо випадку з Вікторією Рощиною… то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони. І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію”, – заявив Юрчишин.

Він наголосив на необхідності звільнення всіх цивільних журналістів, а також усіх українських громадян та політв’язнів, які перебувають у полоні.

Нагадуємо, що 10 жовтня стало відомо про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні. Вона зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території. З того часу журналістка не виходила на зв’язок з рідними. У травні 2024 року росіяни підтвердили, що утримують журналістку у полоні.