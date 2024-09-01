Про це проінформувала Сумська ОВА.
“Вдень 1 вересня ворог завдав авіаційного удару по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи).
Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби”, – зазначила ОВА.
У повідомлення йдеться, що зараз медики надають допомогу. Зокрема вже здійснюють ліквідацію наслідків російського обстрілу.
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