З жовтня 2022 року війська країни-агресора завдали понад тисячу ударів по об'єктах української енергетики. Внаслідок цих атак Україна втратила значну частину генерації.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

“З жовтня 2022 року ворог завдав понад тисячу ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Попри те, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія”, — сказав він.

Колісник наголосив, що наразі Україна фактично зосереджена на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об’єктів, де можливо здійснити ремонти.

Також посадовець прокоментував заяву очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги про те, що Росія планує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України напередодні зими. За його словами, ця інформація від української розвідки вже передана партнерам та МАГАТЕ.

“Остання атака ворога 26 серпня показала, що ворог свідомо б’є по об’єктах, по підстанціях, від яких залежить робота атомних електростанцій”, — додав Колісник.