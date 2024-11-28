Росія завдала ракетного удару по Харкову: уражено цивільне підприємство

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова”, — повідомляв Терехов.
За його словами, на цей момент відомо, що всі удари припали саме на територію одного з цивільних об’єктів. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, зранку, 28 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, Росія атакує всіма наявними типами озброєння — ракетами різних типів та безпілотниками.
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