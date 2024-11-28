08:42 У низці міст України пролунали вибухи
08:17 ЗМІ: США передасть Україні великий пакет військової допомоги перед зміною адміністрації
07:54 Українка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у фридайвінгу
07:38 Росія завдала ракетного удару по Харкову: уражено цивільне підприємство

27 листопада

22:57 США та Китай провели обмін ув’язненими, — ЗМІ
22:14 Умєров у Сеулі обговорив участь КНДР у війні Росії проти України
21:57 Байдену не вистачить часу на виплату обіцяної допомоги Україні, — WSJ
21:36 У Берліні збільшується кількість біженців, які не планують повертатися в Україну
21:17 Зеленський обговорив з Генсеком НАТО посилення ППО України
20:59 Північна Корея готується передати Росії балістичні ракети для ударів по Україні
20:42 Зеленський заявив, що підпише держбюджет на 2025 рік вже завтра
19:55 Адміністрація Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, — ЗМІ
19:33 Вилучення з фронту 120 мм мін: деталі розслідування та що з ними не так
19:14 В “Укренерго” повідомили, як у четвер відключатимуть світло
18:37 Генштаб: Від початку доби відбулося понад 100 боєзіткнень
18:18 Верещук: Немає офіційних даних про кількість осіб, що повернулися на окуповані території
17:56 Польща чекає офіційної відповіді України для початку ексгумаційних робіт на Волині
17:39 “Смарагдовий” колір світлофора: у патрульній поліції роз’яснили зміни в нормах
17:23 У наступному році пачка цигарок здорожчає на 40 грн, — нардеп
16:58 В Україні з грудня посилюють відповідальність за домашнє насильство
16:43 Екснардепа Царьова засудили до 8 років ув’язнення за фінансування агресії РФ
16:22 Зеленський: Україна може стати членом ЄС під час роботи нової Єврокомісії
15:56 На Тернопільщині залишається критичною ситуація з енергопостачанням через російську атаку
15:15 Премʼєр Словаччини заявив, що відвідає Москву для святкування 9 травня
14:55 СБУ зірвала теракт на військовому аеродромі Кіровоградщини
14:37 ЄБРР розглядає можливість прискорити розвиток зеленої енергетики в Україні
14:19 Генералу РФ оголошено підозру за ракетний удар по лікарні “Охматдит”
13:57 Британія проаналізувала кризу у військово-медичній системі Росії
13:39 Російські військові передають партизанам дані про С-400 у Криму
13:17 Україна розглядає можливість відкриття консульства в колишній будівлі генконсульства РФ у Познані
12:38 Українська енергосистема працює в умовах дефіциту: тривають обмеження споживання
12:18 Поляки не повинні блокувати пункти пропуску з Україною, це критична інфраструктура, – Сікорський
11:56 Україна успішно виконала ключові антикорупційні рекомендації GRECO
11:37 Росіяни знищили український завод на Львівщині, щоб усунути конкурента на ринку ЄС

Росія завдала ракетного удару по Харкову: уражено цивільне підприємство

У четвер, 28 листопада, близько 6:00 ранку, Росія завдала ракетного удару по території цивільного підприємства у Київському районі Харкова.

Четвер, 28 листопада 2024, 07:38

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова”, — повідомляв Терехов.

За його словами, на цей момент відомо, що всі удари припали саме на територію одного з цивільних об’єктів. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, зранку, 28 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, Росія атакує всіма наявними типами озброєння — ракетами різних типів та безпілотниками.

Теги: Війна в Україні, обстріл, російська агресія, Харків

Межа у Telegram

Підписатись