Росія завдала ракетного удару по Харкову: уражено цивільне підприємство

У четвер, 28 листопада, близько 6:00 ранку, Росія завдала ракетного удару по території цивільного підприємства у Київському районі Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова”, — повідомляв Терехов.

За його словами, на цей момент відомо, що всі удари припали саме на територію одного з цивільних об’єктів. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, зранку, 28 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, Росія атакує всіма наявними типами озброєння — ракетами різних типів та безпілотниками.