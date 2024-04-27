Чотири з шести українських теплових електростанцій в Україні зазнали нової хвилі російських атак у ніч на суботу, 27 квітня. Внаслідок ворожого обстрілу серйозно пошкоджено обладнання кількох підприємств. Енергетики оцінюють рівень пошкодження та підраховують збитки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об’єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу”, — зазначають в компанії.

В пресслужбі найбільшої приватної енергетичної компанії України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 170 атак.

“Ворог уже атакував наші теплоелектростанції під час масованих атак 22 березня, 29 березня та 11 квітня, намагаючись перервати постачання енергії мільйонам звичайних українських домівок та підприємств”, — зауважили в пресслужбі.

В ДТЕК наголошують, що атака минулої ночі лише підкреслює постійну нагальну потребу для союзників України забезпечити посилення систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни здійснили новий ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об’єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. В результаті захисної дії була відключена магістральна повітряна лінія Укренерго в західному регіоні.