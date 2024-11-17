За словами генерального директора ДТЕК, однієї з найбільших приватних енергетичних компаній країни, Росія завдала “серйозних збитків” енергосистемі України.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Росія відновила свої атаки проти нас сьогодні вранці. Завдано серйозних збитків енергосистемі України, включаючи електростанції ДТЕК”, – йдеться у дописі Ткаченка.

Чиновник заявив, що ці атаки “наголошують на потребі України в додаткових системах ППО від наших союзників, щоб запобігти подальшим руйнаціям”.

“Від цього залежить забезпечення електроенергією мільйонів людей цієї зими”, – написав він.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки росіян, що сталася сьогодні вранці, постраждала енергетична інфраструктура Одеської області, зокрема в області є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

У Києві під час останнього російського обстрілу було пошкоджено деякі ТЕС, що може призвести до введення у столиці стабілізаційних відключень.