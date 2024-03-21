Окупанти вдарили ракетами по столиці, щонайменше 10 людей постраждали: шестеро людей в Шевченківському районі столиці, а четверо — в Святошинському.

За попередньою інформацією КМВА, станом на 6:08 внаслідок ракетного удару:

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, одна дитина дістала поранення; за іншою адресою є інформація про загоряння трьох автомобілів;

У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу; зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку; загоряння авто; є інформація про одного пораненого чоловіка.

У Подільському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.