За попередньою інформацією КМВА, станом на 6:08 внаслідок ракетного удару:
У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, одна дитина дістала поранення; за іншою адресою є інформація про загоряння трьох автомобілів;
У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу; зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку; загоряння авто; є інформація про одного пораненого чоловіка.
У Подільському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.
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