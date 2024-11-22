Учора, 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру, застосувавши балістичну ракету, імовірно, з комплексу "Кедр".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин.

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожну оснащено шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 махів.

За інформацією ГУР, до розробки мобільного ракетного комплексу “Кедр” залучено низку підприємств військово-промислового комплексу Росії: АТ “Корпорація “Московський інститут теплотехніки”, АТ “Федеральний науково-виробничий центр “Титан-Барікади”, АТ “Головне особливе конструкторське бюро “Прожектор”, АТ “Концерн “Сузір’я”, АТ “Науково-виробниче підприємство “Спеценергомеханіка”, ТОВ “Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії “Континент”.

Випробування ракетного комплексу проходили на Четвертому державному центральному міжвидовому полігоні Росії у місті Капустін Яр Астраханської області у жовтні 2023 та червні 2024 року.