Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, вибух пролунав близько 13:15, і станом на 13:20 було відомо про трьох постраждалих.
“У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих”, – зазначив Терехов.
Згодом, очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова спочатку повідомив, що кількість поранених зросла до шести, а потім до семи.
“Продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок останнього ворожого обстрілу — тепер їх 12”, — написав Терехов.
Напередодні ввечері окупанти обстріляли місто Глухів у Сумській області. Унаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, серед яких є діти, ще 13 осіб зазнали поранень.
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