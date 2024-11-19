У вівторок, 19 листопада, російські війська здійснили черговий обстріл Харкова, влучивши у житловий район Київського району.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, вибух пролунав близько 13:15, і станом на 13:20 було відомо про трьох постраждалих.

“У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих”, – зазначив Терехов.

Згодом, очільник Харківської ОВА Олега Синєгубова спочатку повідомив, що кількість поранених зросла до шести, а потім до семи.

“Продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок останнього ворожого обстрілу — тепер їх 12”, — написав Терехов.

Напередодні ввечері окупанти обстріляли місто Глухів у Сумській області. Унаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, серед яких є діти, ще 13 осіб зазнали поранень.