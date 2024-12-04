Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов.

За словами чиновника, за понад два з половиною роки повномасштабного вторгнення росія свідомо порушує міжнародне гуманітарне право, здійснюючи атаки на лікарні, амбулаторії, пологові будинки та інші медичні об’єкти.

“Понад два з половиною роки повномасштабної війни росія продовжує свідомо порушувати норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції. Цілеспрямовані атаки на українські лікарні, амбулаторії, пологові будинки, поліклініки завдали медичній системі величезних збитків. Наразі 750 медичних закладів по всій країні зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані. Ворог намагається нищити не лише наші лікарні, а й атакувати “швидкі”, аптеки, вивозити медичне обладнання та ліки, вбивати та тероризувати наших громадян”, – зазначив Адаманов.

Згідно зі звітом уряду України, Світового банку та Єврокомісії, загальна шкода сектору охорони здоров’я оцінюється у $17,8 млрд, а на повне відновлення до 2033 року потрібно ще $14,2 млрд. Зокрема, найбільше постраждали медичні заклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській та інших областях. Водночас отримати точну інформацію про втрати на окупованих територіях наразі неможливо.

Крім того, російські війська пошкодили значну кількість карет швидкої допомоги — щонайменше 20% автомобілів екстреної медичної допомоги в Україні виведено з ладу.

Міністерство охорони здоров’я України активно працює над відновленням галузі разом із міжнародними партнерами. Один із ключових проєктів – цифрова екосистема DREAM, яка забезпечує прозорий контроль над реконструкцією та відновленням медичних об’єктів. У систему вже інтегровано 146 проєктів і залучено понад 25 міжнародних донорів.

На 2025 рік відібрано 25 пріоритетних проєктів із загальною потребою фінансування понад 10,6 млрд грн. Уряд заклав у проєкті бюджету на наступний рік 5,6 млрд грн на капітальні видатки, які будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури, медичної освіти та реабілітаційних послуг.

Едем Адаманов підкреслив, що масштабні інвестиції в українську медицину потребують консолідації зусиль із міжнародними партнерами. На його думку, лише спільна робота допоможе повністю відновити сектор охорони здоров’я та забезпечити його стійкість у майбутньому.