За останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат у війні з Україною, попри те, що середньодобові втрати росіян у липні зменшилися.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає розвідка, середньодобові втрати росіян (вбитими та пораненими) за останні два місяці скоротились з понад 1262 на день у травні до 1140 у липні.

“Попри це скорочення, останні три місяці були найдорожчими для російських сил з лютого 2022 року, згідно зі звітом Генштабу ЗСУ”, – йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що зниження середньодобового показника може свідчить про зміцнення позицій російських військ на Харківському напрямку. Наступ загарбників на цьому напрямку посилив тиск на лінію фронту. Проте ефективна українська оборона та відсутність російської підготовки зменшують здатність РФ використовувати будь-які тактичні успіхи для більш масштабних оперативних здобутків.

“Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати тисячу осіб на добу протягом серпня цього року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на всій лінії фронту від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України”, – зазначають розвідники.