Упродовж 2024 року українські Сили оборони знищили понад 430 тисяч російських військових. За даними Генштабу ЗСУ, така кількість відповідає чисельності близько 36 мотострілецьких дивізій. Річні втрати ворога перевищили показники двох попередніх років війни.

Про це повідомляє міністерство оборони України.

“У грудні 2024 року ми зафіксували найбільшу місячну кількість втрат у живій силі агресора – 48 670 військових. Це найвищий показник від початку широкомасштабного вторгнення”, – йдеться в повідомленні.

Рекордні втрати ворога у техніці також стали помітною ознакою минулого року. Українські військові знищили 3 689 танків, що відповідає 119 танковим батальйонам. Травень став найбільш продуктивним місяцем, коли було вражено 428 одиниць цієї техніки.

“Лише за одну добу 12 травня наші бійці підбили 31 танк противника, що дорівнює кількості техніки повного танкового батальйону”, – підкреслили у відомстві.

Бойових броньованих машин російської армії було виведено з ладу у кількості 8 956 одиниць. Найбільших втрат ця категорія техніки зазнала у жовтні 2024 року, коли було знищено 923 одиниці.

“Атаки на артилерію також стали успішними для наших сил. За рік ворожа армія втратила 13 050 артилерійських засобів, достатніх для укомплектування понад 700 дивізіонів“, – уточнили в Міноборони.

Найбільші втрати артилерії зафіксовано у липні – 1 520 одиниць.

Окрім цього, Сили оборони України ліквідували 313 одиниць реактивних систем залпового вогню, 407 засобів ППО та 21 345 автомобілів різного призначення, включаючи рекордні 2 469 одиниць лише у листопаді.