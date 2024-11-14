Росія значно збільшила інтенсивність атак безпілотниками на українські міста після перемоги Дональда Трампа на виборах. Інтенсивність атак дронів великої дальності зросла приблизно на 44% упродовж тижня після оголошення результатів.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що перемога Трампа, підтверджена 6 листопада, збіглася з активізацією використання Росією ударних безпілотників Shahed для атак на об’єкти по всій Україні. Протягом цього тижня Росія випустила по Україні 641 дрон, що в середньому становить понад 91 безпілотник на день, згідно з даними Повітряних сил України.

Видання зазначає, що кількість атак постійно зростає. Колишній офіцер СБУ Іван Ступак прогнозує подальше збільшення атак до інавгурації нового президента США 20 січня. За його словами, кількість запусків дронів зростала останніми місяцями: у серпні зафіксували 818 запусків, у вересні — 1410, а в жовтні — вже 2072.

Олег Ігнатов, аналітик International Crisis Group, зазначив, що Росія намагається створити максимальний тиск на Україну перед зміною адміністрації в США.

“Для Росії добре бути максимально сильною. Події на місцях мають свою власну логіку, що виходить за рамки суто політичної”, — додав він.

Очікується, що Україна захоче продовжити власні дальні удари, використовуючи свій арсенал безпілотників, що швидко розвивається і є далекобійним.