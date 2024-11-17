Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників приблизно о 05:42. Трохи пізніше війська країни-агресора запустили “Калібри”, була загроза балістики з Криму.
Ракети тримали курс на Київ, Одесу, Кропивницький, Кривий Ріг, Кременчук, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину (напрям – Старокостянтинів), Чернігівщину, Полтавщину та Вінниччину. Деякі з них згодом змінювали курс у повітрі.
Також повідомляли про загрозу балістики з російського Воронежа та Тамбова. У мережі повідомляли, що вибухи лунали в Одесі, Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Станом на 07:30 ракетна атака триває, перебувайте у безпечних місцях.
За даними КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталось загоряння на покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку, у квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля. Одну постраждалу жінку госпіталізували, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.
Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Дніпровському районі столиці.
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