Під ранок неділі, 17 листопада, Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Деякі моніторингові канали писали про одночасне перебування у повітряному просторі нашої країни близько 45 ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників приблизно о 05:42. Трохи пізніше війська країни-агресора запустили “Калібри”, була загроза балістики з Криму.

Ракети тримали курс на Київ, Одесу, Кропивницький, Кривий Ріг, Кременчук, Миколаївщину, Житомирщину, Хмельниччину (напрям – Старокостянтинів), Чернігівщину, Полтавщину та Вінниччину. Деякі з них згодом змінювали курс у повітрі.

Також повідомляли про загрозу балістики з російського Воронежа та Тамбова. У мережі повідомляли, що вибухи лунали в Одесі, Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Станом на 07:30 ракетна атака триває, перебувайте у безпечних місцях.

За даними КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталось загоряння на покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку, у квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля. Одну постраждалу жінку госпіталізували, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці.

Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Дніпровському районі столиці.