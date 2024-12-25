Російські війська знову завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши теплоелектростанції ДТЕК. Наслідки удару серйозно вплинули на роботу обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання”, – повідомляє пресслужба компанії.

Цьогоріч це вже 13-та масована атака на український енергетичний сектор. При цьому компанія ДТЕК зазначає, що її об’єкти зазнали ударів десятий раз за останній період.

“З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів”, – уточнили в компанії.

Енергетики негайно розпочали роботи з ліквідації наслідків пошкоджень та відновлення нормальної роботи станцій.