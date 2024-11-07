Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи”, — зазначив Федоров.

За його словами, ворог наніс 5 ударів по місту ракетами та КАБами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та лікарня.

На жаль, серед мирного населення є поранені. Наразі встановлюються масштаби руйнувань.

Станом на 16:01 стало відомо, що одна людина загинула. Також поранення отримало 10 людей, серед них однорічна дитина. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.