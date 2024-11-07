Посеред дня російські війська завдали масованого удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю, спрямованого на цивільні об’єкти.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи”, — зазначив Федоров.

За його словами, ворог наніс 5 ударів по місту ракетами та КАБами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та лікарня.

На жаль, серед мирного населення є поранені. Наразі встановлюються масштаби руйнувань.

Станом на 16:01 стало відомо, що одна людина загинула. Також поранення отримало 10 людей, серед них однорічна дитина. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.