Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи”, — зазначив Федоров.
За його словами, ворог наніс 5 ударів по місту ракетами та КАБами, внаслідок чого постраждали житлові будинки та лікарня.
На жаль, серед мирного населення є поранені. Наразі встановлюються масштаби руйнувань.
Станом на 16:01 стало відомо, що одна людина загинула. Також поранення отримало 10 людей, серед них однорічна дитина. Двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані.
Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.
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