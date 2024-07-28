Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
“По Сумщині окремо бачимо зменшення активності ворожих ДРГ, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог, звісно, не відмовляється“, – заявив він.
У Харківській області, зазначив речник, є два активні напрямки, де йдуть бойові дії – населені пункти Липці та Вовчанськ.
Проте там росіяни не можуть просунутися вглиб української території – і зазнають втрат у техніці та особовому складі, зауважив Демченко.
Також речник акцентував: на напрямку села Сотницький Козачок, котрий знаходиться впритул до кордону, захисники бачать активність ворога, однак йому не вдається зайти на територію України.
“Бо діями й підрозділів ДПСУ, і за підтримки більш потужних засобів підрозділів ЗСУ вдається упереджувати ці спроби”, – пояснив він.
Водночас росіяни активно б’ють по Сотницькому Козачку усіма наявними засобами, аби завдавати ураження по Силах оборони на цьому напрямку, додав Демченко.
До того ж росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння – найбільше обстрілів припадає на Сумщину та Харківщину, активно використовуються артилерія, дрони та авіація РФ, зауважив речник.
“І, як бачимо, ворог підтверджує свій статус країни-терориста, бо прицільно б’є і по населених пунктах, через що гинуть, зазнають поранень мирні люди, нищиться інфраструктура у населених пунктах”, – підсумував представник ДПСУ.
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