Про це він заявив під час засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування РФ.

«Ці уточнення є глибоко виваженими та відповідними до сучасних загроз і ризиків щодо російської федерації», — заявив Путін.

За його словами, Москва залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі «агресії проти Росії та Білорусі». Також РФ може застосувати таке озброєння за «агресії», зокрема, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу».

Серед іншого, є умова, за якої Росія може розглянути застосування ядерного озброєння вже після надходження перевірених даних про масований старт засобів повітряно-космічного нападу й перетину кордону. Йдеться про стратегічну і тактичну авіацію, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати, заявив Путін.

Окрім того, «агресію з боку неядерної держави за участю ядерної» Москва пропонує розглядати як їхній спільний напад на Росію.