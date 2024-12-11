На тлі стрімкого наступу сирійської опозиції на Дамаск Кремль ухвалив рішення організувати евакуацію президента Сирії Башара Асада. Високопосадовці Росії визнали, що режим більше не можна було підтримувати, і переконали Асада в необхідності залишити країну.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Це було управління кризою”, – заявив директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Він зазначив, що Росія прагнула уникнути долі, подібної до трагічного кінця лідера Лівії Муаммара Каддафі.

Російська розвідка забезпечила евакуацію Асада та його сім’ї, використовуючи авіабазу РФ у Сирії. Літак, на якому здійснювали втечу, був позбавлений можливості відстеження завдяки вимкненому транспондеру.

Після від’їзду Асада опозиція без опору зайняла Дамаск, фактично завершивши громадянську війну, яка тривала майже 14 років. Це також поклало край понад 50-річному правлінню династії Асадів у Сирії.

Росія, прагнучи зберегти вплив у регіоні, вже оголосила про контакти з усіма опозиційними групами та провела консультації зі своїми союзниками Іраном і Туреччиною в Досі.

Експерти зазначають, що Росія прагне утримати свої ключові стратегічні бази в Сирії, зокрема порт у Тартусі та авіабазу Хмеймім, залишаючись значним гравцем у регіоні.