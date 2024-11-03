Міський голова повідомив про кілька прильотів у Шевченківському районі міста.

Про це міський голова Ігор Терехов написав у Telegram.

“Маємо інформацію про трьох поранених, внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі”, — написав він.

За його інформацією, ударів у Шевченківському районі було кілька, один з них прийшовся у район щільної житлової забудови. Ворог бив КаБАми.

Пізніше Терехов повідомив, що було влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків.

За попередньою інформацією пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки.